Magdeburg - Ein Bagger im Gleis der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) auf dem August-Bebel-Damm hat am Montag (25. September 2023) am Vormittag für Behinderungen im Straßenbahnverkehr gesorgt. Wie MVB-Sprecher Tim Stein auf Nachfrage sagte, hatte der Bagger, der in der dortigen Baustelle im Einsatz ist, einen technischen Defekt.

In der Zeit zwischen 10.25 und 10.50 Uhr konnten deshalb keine Bahnen den Bereich passieren. Betroffen war die Linie 10. Bahnen fuhren in der Zeit nur bis Neue Neustadt/Pettenkoferstraße sowie pendelten zwischen Barleber See und dem MVB-Betriebshof Nord.

Mit Fahrzeugen im Gleis haben die MVB des öfteren zu tun. Dadurch kommt es immer wieder zu Behinderungen, Umleitungen und Verspätungen auf den betroffenen Linien. In diesem Jahr landeten bereits 14 Fahrzeuge in einem Gleisbett der MVB. Allein im September 2023 waren es mit dem Bagger nun schon drei Fahrzeuge im Baustellenbereich August-Bebel-Damm, wegen denen Bahnen aus dem Takt kamen.

Im gesamten Jahr 2022 waren es 17 Fahrzeuge, die im Stadtgebiet in einem Gleisbett der MVB gelandet waren.