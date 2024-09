Was soll das Parken in Magdeburg wo künftig konkret kosten?

Viele Menschen zahlen an den Parkscheinautomaten in Magdeburg noch mit Münzen.

Magdeburg - In Magdeburg soll - so der Stadtrat zustimmt - das Parken für die Autofahrer teurer werden. Das sorgt für Diskussionen. Doch wie viel kostet künftig beispielsweise die halbe Stunde im Breiten Weg, wie viel zwei Stunden am Hohenstaufenring? In Magdeburg gibt es drei verschiedene Preisstufen. Die Volksstimme hat eine Übersicht zusammengestellt. Einige Straßen tauchen in Abschnitte unterteilt, teilweise auch mit einzelnen Parkscheinautomaten, mehrfach auf.



