weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Streit um Parkgebühren in Magdeburg: Anwohner zahlen 840 Euro im Jahr

EIL:
War es doch Terror? Landgericht legt Akten dem Generalbundesanwalt vor
War es doch Terror? Landgericht legt Akten dem Generalbundesanwalt vor

Ist das gerecht? Anwohnerfrust auf dem Werder wegen eines meist leerstehenden Parkplatzes

840 statt 30,70 Euro müssen Anwohner auf dem Werder in Magdeburg im Gegensatz zu denen in der Altstadt zahlen. Das sorgt für Unmut.

Von Martin Rieß Aktualisiert: 17.09.2025, 11:21
Der einsame Parkplatz an der Mittelstraße in Magdeburg: Anwohner wollen für diesen Anwohnerparkausweise.
Der einsame Parkplatz an der Mittelstraße in Magdeburg: Anwohner wollen für diesen Anwohnerparkausweise. Foto: Martin Rieß

Magdeburg - Sollte die Stadt auf möglichst vielen Parkplätzen Geld fürs Parken nehmen – auch dafür in Kauf nehmend, dass dieser kaum genutzt wird und rundherum die Anliegerstraße mit Autos vollgestellt sind? Dies war jetzt eines der Themen für eine Arbeitsgruppe der Gemeinwesenarbeit in Magdeburg.