840 statt 30,70 Euro müssen Anwohner auf dem Werder in Magdeburg im Gegensatz zu denen in der Altstadt zahlen. Das sorgt für Unmut.

Anwohnerfrust auf dem Werder wegen eines meist leerstehenden Parkplatzes

Der einsame Parkplatz an der Mittelstraße in Magdeburg: Anwohner wollen für diesen Anwohnerparkausweise.

Magdeburg - Sollte die Stadt auf möglichst vielen Parkplätzen Geld fürs Parken nehmen – auch dafür in Kauf nehmend, dass dieser kaum genutzt wird und rundherum die Anliegerstraße mit Autos vollgestellt sind? Dies war jetzt eines der Themen für eine Arbeitsgruppe der Gemeinwesenarbeit in Magdeburg.