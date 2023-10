Zahlreiche Locations locken am Wochenende in Magdeburg zum Tanzen. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen von Freitagabend bis Sonntagmorgen zusammengetragen.

Partys und Ausgehen - so feiern in Magdeburg Clubs das Wochenende

In den Clubs wird am Wochenende gefeiert.

Magdeburg - Ein vielfältiges Programm bieten die Clubs für Magdeburg auch dieses Wochenende. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehehen zusammengetragen. Zu weiteren Tipps für Freitag, den 20. Oktober, geht es hier.

Barsol: In der Leiterstraße 1 öffnet das Barsol diesen Freitag ab 21 Uhr seine Türen. Zur „Your Night“ legt DJ DNS auf. Am Tag darauf ist zur gleichen Zeit unter dem gleichen Titel DJ Winter zur Stelle.

Ellen Noir: Melodic Techno ist ab 22 Uhr diesen Freitag im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16 bei „Stimmen der Nacht“ angesagt. Musik bringen Kraft der Sonne und Martinec, Beat Patrol, Jorzik und Güldenpfennig sowie Novato mit. Eine Megaparty „80er 90er 00er“ ist für Sonnabend ab 22 Uhr angekündigt. Mit dabei ist Pecc.

Boys’n’Beats: Die „Gay Student Night“ bricht diesen Freitag um 23 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, an. Am Sonnabend um 23 Uhr schlagen die „Sternstunden mit Stella deStroy“. Musik gibt es von Rock über RnB und Blackmusic bis Alternativ.

Down Town Club: Die „Yolo 2010er Party“ wird diese Freitag ab 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227 gefeiert. An den Reglern steht Florence. Für Sonnabend zur gleichen Zeit ist für die „Down Town Magic Night“. Mit dabei sind DJane Kim Noble und DJ Ex.

Factory: Musik von 2000 bis heute gibt es am Freitag ab 23 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2. Dafür sorgt die „Generation 2000“ mit der „Neon Edition“.

Prinzzclub: Um 23 Uhr beginnt diesen Freitag die Party „Savage“ im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. DJ Storm legt auf. Am Sonnabend ab 23 Uhr heißt es „Lick my Disco“ mit DJ Diaz.

Café Treibgut: DNS legt am Sonnabend bei „Black is back“ im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 Latin, Hip-Hop, Trap und R’n’B auf. Die Musik spielt ab 21 Uhr.

Geheimclub: „ Never Stop X Zyrix“ beginnt am Sonnabend um 22 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37. Auf dem einen Floor spielen Levy, Shizzo, Ro, Seba Made, Al, GK One, CO2 und Tom Dexter, auf dem anderen Marcy Hell, Roman, Toby, Alter Schwede, Phil S. und JJ3.

Insel der Jugend: Elektronische Beats von Tech House über DnB bis hin zu Techno, Hardtechno und Progressive Trance stehen am Sonnabend ab 23 Uhr auf dem Programm der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. An den Reglern stehen unter anderem Herr Nimmersatt, CRS, Mané, Synic, Chris Barley, Nickyrella und DJ Auxkabel.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität am Universitätsplatz. Geboten wird aktuelle Chartmusik.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes, von Dienstag bis Sonntag ist ab 19 Uhr geöffnet. Sonntags steht dabei „Sunday Jam - Klampfen für Ruhm & Freibier“ auf dem Programm dieser Location.