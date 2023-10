Ausgehen in Magdeburg - Freizeittipps für Freitag

René Müller-Ferchland und Tommy Neuwirth treten am Freitag im Magdeburger Literaturhaus auf.

Magdeburg - Literatur, Musik, die Lichtshow im Elbauenpark, Fahrten mit der Weißen Flotte - auch am Freitag, 20. Oktober 2023, hat der Veranstaltungskalender in Magdeburg viel zu bieten. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps zusammengetragen. Für die Partys in den Clubs und Möglichkeiten zum Tanzen gibt es eine eigene Seite.

Ausverkauft sind bis Ende der Woche Kabarettvorstellungen in der Zwickmühle, Vorstellungen im Theater an der Angel und das Tream-Konzert in der Factory. Zu den Tipps für Donnerstag, den 19. Oktober 2023, geht es hier.

René Müller-Ferchland und „Niemanns Kinder“ im Magdeburger Literaturhaus

René Müller-Ferchland aus Erfurt präsentiert seinen Roman „Niemanns Kinder“ diesen Freitag im Magdeburger Literaturhaus. Die Veranstaltung wird musikalisch von Tommy Neuwirth begleitet.

Der Roman handelt von Marta Niemann, eine 16-jährige, die sich danach sehnt, dem Leben ihrer unnahbaren Mutter, stillen Tante und schwachen Bruder zu entkommen. Sie möchte auch die quälenden Fragen bezüglich ihres Vaters Daniel hinter sich lassen: Was ist mit ihm passiert? Warum war er nie für sie da? Marta entdeckt ein altes Notizbuch ihres Vaters, in dem er von seiner eigenen Suche nach Antworten und den Schrecken der Vergangenheit erzählt - sowohl seiner eigenen als auch der der Frauen. Martas Suche nach Daniel bringt nicht nur die vermeintliche Familienharmonie ins Wanken, sondern setzt auch ihr eigenes Leben aufs Spiel.

Autor René Müller-Ferchland wurde 1984 in Magdeburg geboren und wuchs auch in der Elbestadt auf. Zum Studium der Literaturwissenschaften und der Philosophie verschlug es ihn dann nach Erfurt, wo er noch heute lebt. Seinen ersten Roman „Alle Wasser Stein“ hatte er im Jahr 2019 herausgebracht. Sein zweiter Roman Niemanns Kinder erschien im März 2021.

Die Lesung „Niemanns Kinder“ mit René Müller-Ferchland und Tommy Neuwirth beginnt diesen Freitag, 20. Oktober, um 19 Uhr im Literaturhaus in der Thiemstraße 7.

Dirk Michaelis tritt in der Magdeburger Johanniskirche auf

Dirk Michaelis gibt am Freitag ein Konzert in Magdeburg. Der Auftritt findet in der Johanniskirche statt.

Der Musiker wurde bekannt, als er Sänger der Band „Karussell“ wurde und mit „Als ich fortging“ deren und seinen größten Hit schuf. Dieser zeitlose Song wurde in verschiedenen Versionen und Sprachen interpretiert, darunter Punk, Jazz, A Cappella, Techno und mehr.

Dirk Michaelis tritt in Magdeburg auf. Foto: Marko Heiroth

Dirk Michelis’ musikalisches Schaffen zeichnet sich durch emotionale Lieder aus, die sich vom Mainstream abheben. Seine Lieder seien anspruchsvoll und dennoch zugänglich, mit einem einfachen Pop-Appeal, der viele anspricht, so der Veranstalter. Als Sänger und Komponist er hat im Laufe seiner Karriere eine breite Palette von Liedern geschaffen, darunter „Stilles Dorf“, „Seelenverwandt“, „Wo willst du hin“, „Ich möchte mir gehör’n“, „Feld aus Gold“, „Heimat“ und „Alles wird gut“.

Dirk Michaelis hat eine langjährige Karriere und tritt in verschiedenen Formationen auf, von Solokonzerten bis zu Zusammenarbeiten mit anderen Künstlern. Er ist ein talentierter Entertainer und schätzt sein Publikum. Zudem engagiert er sich für verschiedene soziale Projekte, darunter die José Carreras Leukämie Stiftung und Amnesty International.

Dirk Michaelis ist im Konzert am Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr in der Magdeburger Johanniskirche zu erleben.

Musikclub Rot Grün in der Sudenburger Feuerwache

Sudenburg/ri. Im Musikclub Grün Rot in der Sudenburger Feuerwache erwartet diese Besucher diesen Freitag eine besondere musikalische Nacht mit dem „Jazzy Trio“. Das Trio, bestehend aus Rüdiger Krause (Gesang und Gitarre), Sascha Mock (Schlagzeug, Gesang und Elektronik) und Tino Scholz (Bass), wird von Jan Kubon moderiert, der selbst mit Gesang und Mundharmonika dabei ist.

Höhepunkt des Abends ist der Special Guest: Friedhelm Ruschak. Er ist ein Rock'n'Roller, Jazzfan und NDW Legende. Gemeinsam mit dem Jazzy Trio und anderen Überraschungsgästen werden sie über die faszinierende Transformation vom leidenschaftlichen Jazzfan zum NDW Star sprechen. Außerdem wird diskutiert, was Songs wie „Imagine,“ „DaDaDa“ und „You're So Vain“ gemeinsam haben.

Die Veranstaltung wird die einstige Magdeburger Jazzrockband „Jazzy“ und Jan Kubon dazu nutzen, den Geist der Livemusik-Nächte in legendären Orten wie Hassel, Exlibris, Kellertheater, Café-Impro und den Mini-Jam-Sessions im Fass des Weinstudio Grün Rot wieder aufleben zu lassen. Die Musikszene in Magdeburg hat eine lange und reiche Geschichte, die bis in die 70er und 80er Jahre zurückreicht. Zwischen den „Kellergeistern“ und „Tokio Hotel“ gab es Jahrzehnte Raum für kreativen Underground. Magdeburger Musiker haben die Welt erobert, kehren jedoch immer gerne an ihren Ursprungsort zurück.

Der Musikclub Grün Rot mit dem Jazzy Trio, Jan Kubon und Friedhelm Ruschak beginnt diesen Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140.

„Tod eines talentierten Schweins“ im Schauspielhaus

Der „Tod eines talentierten Schweins“ steht am Freitag um 19.30 Uhr auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Mit scharf geschliffener sprachlicher Klinge und viel schwarzem Humor erweckt Autor Roman Sikoras existentielles und doch heiteres Stück eine Assoziationskette vom Schlachthof über die Unterhaltungsindustrie bis zur massenhaften Vernichtung von Leben und den bitteren Mechanismen des menschlichen Zusammenlebens.

Sikora arbeitete nach seiner Ausbildung zum Elektriker und Schlosser im Stahlwerk, bevor er Regie und Dramaturgie studierte. Heute ist er als Dramatiker, Übersetzer und Dozent für szenisches Schreiben tätig.

Erich von Däniken im Amo

Erich von Däniken ist unter dem Titel „Kosmische Spuren“ am Freitag um 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 zu Gast.

Gemeinsam mit Ramon Zürcher versucht er unergründliche Phänomene zu erklären.

Travestieshow „Täuschungsmanöver“ mit Travestie Deluxe im Magdeburger Hundertwasserhaus

Die Travestieshow „Täuschungsmanöver: Travestie Deluxe“ ist am Freitag im Theater in der Grünen Zitadelle zu erleben. Die Show bietet Unterhaltung, Sinnlichkeit, Einzigartigkeit und Pracht. Sie präsentiert beeindruckende Kostüme und internationale Künstler in einer sinnlichen und erotischen Mischung aus Travestie und Comedy. Geboten wird eine atemberaubende visuelle Darbietung mit aufwändigen Kostümen und Choreografien.

Die Show setzt auf Energie, Dynamik und Leidenschaft für die Kunst, um das Publikum bis zur letzten Minute der Vorstellung zu fesseln. Sinnlich und erotisch zugleich vereint sie Travestie und Comedy zu einem ungewöhnlich kraftvollen Mix. Auf der Bühne sind Energie, Dynamik und Leidenschaft für die Kunst zu erleben. Atemraubende Kostüme und Choreografien werden dafür visuell brillant in Szene gesetzt, sorgen immer wieder für Überraschungen und besondere Effekte. Die Besucher, so eine Ankündigung, treffen auf Drag Queens, Paradiesvögel, Top-Akrobaten und Comedytalente, die ihre spitzen Schnäbel und Zungen zum Einsatz bringen.

Paul A Jackson ist der Produzent und der kreative Kopf der Show „Täuschungsmanöver“. Er kreiert die Vorstellung, entwirft für diese die Kostüme und wählt auch die Künstler und Akrobaten aus.

Täuschungsmanöver mit Travestie Deluxe beginnt am Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Fahrten mit der Magdeburger Weißen Flotte auf der Elbe

Noch bis Ende des Monats Oktober gilt für die Weiße Flotte Magdeburg mit ihren drei Passagierschiffen auf der Elbe der Fahrplan für die Nachsaison. Die Schiffe fahren ab Petriförder am Schleinufer.

Am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag legen sie um 11.15 Uhr zur Stadtfahrt ab. Um 13 Uhr beginnt eine Fahrt nach Westerhüsen und um 15 Uhr eine Fahrt in Richtung Schönebeck. Für Mittwoch, Sonnabend und Sonntag stehen Stadtfahrten um 11.15 und 13.30 Uhr, die Große Acht als Fahrt durchs Wasserstraßenkreuz um 13 Uhr sowie eine Fahrt in Richtung Schönebeck um 15 Uhr auf dem Fahrplan der Weißen Flotte Magdeburg.

Tickets können an Bord gekauft werden. Für die Stadtfahrten werden mindestens zehn Vollzahler unter den Passagieren, für alle anderen mindestens 20 Vollzahler benötigt. Die Telefonnummer des Büros lautet 0391/532.88.91. Es ist von Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 15 Uhr sowie jeden Freitag von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Neben zwei Fähren gehören die Fahrgastschiffe „Stadt Magdeburg“, „Stadt Wolfsburg“ und „Sachsen-Anhalt“ zur Magdeburger Weißen Flotte.

„An Schrote und Renne“ ist ein Termin mit der Wanderbewegung am Mittwoch überschrieben. Es geht auf einen Rundweg über zehn Kilometer.

Start ist an der Straßenbahnhaltestelle Sternbogen. Die Wanderung beginnt um 9.30 Uhr.

Funkelnde Lichter im Magdeburger Elbauenpark

Auch in diesem Jahr wird der Elbauenpark zur dunklen Jahreszeit zum besonderen Anziehungspunkt für Besucher. Geöffnet ist die „Lumagica“ in diesem Monat von 17.30 bis 22 Uhr. Ab 1. November ist ab 16 Uhr geöffnet. Eintrittskarten sind vor Ort und unter anderem unter www.biberticket.de im Web und bei Biberticket unter 0391/599.97.00 sowie in Volksstimme-Servicepunkten und Volksstimme-Servicecentern erhältlich.

Lesen sie auch: Lichterwelt Lumagica - Leuchtende Aussichten im Elbauenpark

Leuchtende Natur- und Fabelwesen, ritterliche Gestalten, oder gar die Beherrscherin der Elbe, die zu magischen Klängen anzutreffen ist - dies und vieles mehr verbindet sich bei Lumagica zu einer funkelnden Symphonie und zieht Groß und Klein in seinen Bann. Diese spektakuläre Lichtinszenierung ist bis zum 12. November 2023 zu erleben.