Die 17-jährige Hannah Jannack trainiert Leichtathletik beim SC Magdeburg. Als eine von 19 Jugendlichen aus ganz Deutschland ist sie beim Paralympischen Jugendlager in Paris dabei. Wie sie den Sport für Menschen mit Behinderung erlebt und was sie sich von ihren Mitmenschen wünscht.

Magdeburg/Paris - Angespannt, aber fokussiert lehnt sich Hannah Jannack nach hinten. In der einen Hand greift sie den Hebel am Sitz, in der anderen hält sie fest ihren Speer. Ihre Augen fixieren das Ziel am anderen Ende des Feldes, während sie tief durchatmet. Dann spannt sie ihren Körper an und wirft mit voller Kraft den Speer in die Luft.