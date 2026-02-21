Mahdi Rasuli bringt ein Stück der persischen und afghanischen Kultur nach Magdeburg. Der 29-Jährige hat dort seine eigene Bäckerei eröffnet. Worauf Kunden sich freuen können.

Magdeburg. - In der Olvenstedter Straße in Magdeburg liegt ein Duft von frisch gebackenem Brot und süßen Kuchen in der Luft. Dort hat vor Kurzem eine neue Bäckerei eröffnet. Diese hat jedoch keine klassischen Brötchen im Angebot und bringt eine Kultur in die Stadt, die hier bislang nur wenig vertreten war.