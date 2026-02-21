Vor zwei Jahren gründete sich das „Soziale Netzwerk Ostelbien“, um mehr Leben in die Nachbarschaft zu bringen. Mit welchen Veranstaltungen im Jahr 2026 zu rechnen ist.

Zwei Jahre „Soziales Netzwerk Ostelbien“ in Magdeburg: Welche Pläne die Gruppe 2026 hat

Jana Scheffler, Stephanie Krause und Giulia Adler (v.l.n.r.) sind Schulsozialarbeiterinnen an Grundschulen im Osten Magdeburgs und engagieren sich für das „Soziale Netzwerk Ostelbien“.

Magdeburg. - Seit sich das „Soziale Netzwerk Ostelbien“ vor zwei Jahren gegründet hat, haben sich die Mitglieder auf die Fahne geschrieben, mehr Leben in ihren Stadtteil zu bringen und dessen Sichtbarkeit zu erhöhen. Teil des Netzwerks sind knapp 20 verschiedene Einrichtungen im Osten Magdeburgs. Mit welchen Veranstaltungen es im Jahr 2026 weitergehen soll.