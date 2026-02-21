Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die nicht zum Unterricht kommen oder ihn stören, finden in Magdeburg-Olvenstedt einen Platz. Dort wird mit Schulverweigerern gearbeitet. Warum diese Kinder nicht zur Schule gehen und welche Methoden dem entgegenwirken sollen.

Schulverweigerer in Magdeburg: „Weil ich sehr schnell wütend werde“

In Magdeburg gibt es zwei Projekte, die Schulverweigerer auffangen. Ein Team aus Sozialpädagoginnen, einem Abenteuer- und Erlebnispädagogen und der pädagogischen Leiterin Nancy Käding (2. v. l.) betreuen die Kinder und Jugendlichen.

Magdeburg. - Die Zahl der Schulverweigerer steigt - in ganz Deutschland. So auch in Sachsen-Anhalt. In Magdeburg-Olvenstedt gibt es zwei Projekte unter einem Dach, die genau diesen Schulverweigerern einen Platz anbieten. Die Volksstimme war vor Ort.