Keine Hundesteuer für Tierheimhunde in Magdeburg, das fordert die Tierschutzorganisation Peta.

Magdeburg/vs - Mit einem Appell hat sich die Tierrechtsorganisation Peta jetzt nach eigenen Angaben an Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) gewandt. Die Organisation fordert, dass in Magdeburg Hunde, die aus dem Tierheim adoptiert werden, dauerhaft von der Hundesteuer befreit werden.

Viele deutsche Tierheime und Auffangstationen seien derzeit an ihrer Kapazitätsgrenze, darunter auch das Tierheim Magdeburg, hieß es von Peta. Immer häufiger müssten sie Abgabe- oder Fundtiere abweisen, oder auf lange Wartelisten setzen. Aufgrund dieser prekären Lage habe sich Peta in persönlichen Anschreiben an Oberbürgermeisterin Simone Borris und 13 weitere Verwaltungsoberhäupter deutscher Großstädte gewandt.

Lesen Sie auch: Schimpansenhaltung in Magdeburg: Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen wieder auf

Darin fordert die Tierrechtsorganisation, aus dem Tierschutz aufgenommene Hunde künftig komplett von der Hundesteuer zu befreien. Auch die dazugehörigen städtischen Fraktionsparteien, der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund erhielten den schriftlichen Appell.

In Magdeburg müssen Halterinnen und Halter für Hunde, die sie aus dem Tierheim Magdeburg adoptieren, drei Jahre lang keine Hundesteuer zahlen. Dies sei zwar ein guter Ansatz, so Peta, eine dauerhafte und vollständige Steuerbefreiung würde die Adoptionschancen der Vierbeiner aber noch deutlich steigern und somit auch die Tierheime entlasten.

Lesen Sie auch: Angebunden und im Stich gelassen: Schäferhund Don am Tierheim Magdeburg ausgesetzt

„Tierheime und Tierschutzvereine sind massiv belastet – darunter auch das Tierheim Magdeburg“, so Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. „Neben vermehrten finanziellen Hilfen für Tierheime braucht es dringend auch starke Anreize, um Menschen zu motivieren, Tiere zu adoptieren. Die dauerhafte Steuerbefreiung für adoptierte Hunde ist dafür ein wichtiger und entscheidender Schritt.“