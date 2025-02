Der Antriebswellen-Hersteller Ifa in Haldensleben setzt jetzt auf nachhaltige Energien. Auf den Dächern der Produktionshallen werden bald mehrere Photovoltaikanlagen errichtet. Planung, Montage und Wartung übernimmt die Firma Getec aus Magdeburg.

Millionen-Investition in Haldensleben

Blick auf eine Halle des Antriebswellen-Herstellers Ifa in Haldensleben. Auf den Dächern des Unternehmens soll in einer Partnerschaft mit Getec green energy mit Solaranlagen Strom gewonnen werden.

Haldensleben/Magdeburg. - Die in Haldensleben beheimatete Ifa Holding und die in Magdeburg ansässige Getec green energy haben eine Zusammenarbeit beschlossen, um den Produktionsstandort in Haldensleben schrittweise auf eine nachhaltige und wirtschaftliche Energieversorgung umzustellen. Worum geht es genau?