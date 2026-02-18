Stellenangebote im Schuldienst Lehrermangel in Sachsen-Anhalt: Mehrere Zerbster Schulen suchen Personal
Trotz regelmäßiger Ausschreibungen bleiben wichtige Lehrerstellen unbesetzt. Nun sucht das Land erneut Verstärkung – auch für Zerbst.
Aktualisiert: 18.02.2026, 07:38
Zerbst - Die Stundentafel ist stark eingekürzt, einzelne Fächer können gar nicht unterrichtet werden. Zudem muss Präsenzunterricht ausfallen. Der Lehrermangel ist an der Zerbster Ganztagsschule Ciervisti deutlich spürbar. Das spiegelt sich ebenfalls in den regelmäßigen Stellenausschreibungen des Landes Sachsen-Anhalt wider, in denen die Schule stetig auftaucht.