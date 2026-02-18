Trotz regelmäßiger Ausschreibungen bleiben wichtige Lehrerstellen unbesetzt. Nun sucht das Land erneut Verstärkung – auch für Zerbst.

Auch Zerbster Schulen kämpfen mit Lehrermangel. Nun sind wieder offene Stellen ausgeschrieben.

Zerbst - Die Stundentafel ist stark eingekürzt, einzelne Fächer können gar nicht unterrichtet werden. Zudem muss Präsenzunterricht ausfallen. Der Lehrermangel ist an der Zerbster Ganztagsschule Ciervisti deutlich spürbar. Das spiegelt sich ebenfalls in den regelmäßigen Stellenausschreibungen des Landes Sachsen-Anhalt wider, in denen die Schule stetig auftaucht.