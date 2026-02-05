weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Plattenbau-Sanierung in Magdeburg: 100 neue Wohnungen geplant

Zehngeschosser wird saniert Neustart für Magdeburger Schandfleck - hier entstehen 100 neue Wohnungen

In Magdeburg soll noch dieses Jahr ein als Schandfleck bekannter Plattenbau saniert werden. Dort sollen 100 neue und moderne Wohnungen entstehen.

Von Johanna Flint Aktualisiert: 05.02.2026, 11:01
In Magdeburg wird derzeit ein Plattenbau saniert.
Foto: Johanna Flint

Magdeburg. - Die Eigentümer werben mit Barrierefreiheit, viel Grün und geringen Energiekosten: Ein seit Jahren leerstehender Plattenbau soll nun nach längerer Vorbereitung saniert und modernisiert werden. Wo in Magdeburg bald 100 neue Wohnungen entstehen.