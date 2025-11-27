Magdeburg sucht seit Jahren einen Ort, der an die Wiedervereinigung erinnert. Nun kommt Bewegung in die Sache: Die GWA Werder hat einen Vorschlag eingebracht, der nicht nur zentral liegt, sondern auch einen besonderen Blick bietet.

„Platz der Deutschen Einheit“ in Magdeburg: Wird dieser neue Standort bald so heißen?

Frank Kornfeld stellt bei der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Werder seinen Vorschlag für den „Platz der Deutschen Einheit“ in Magdeburg vor.

Magdeburg. - Magdeburg könnte bald einen Ort bekommen, der an die Deutsche Einheit erinnert. Während andere Städte längst Straßen oder Plätze nach dem 3. Oktober benannt haben, fehlt ein solcher Platz in der Landeshauptstadt bis heute. Das soll sich nun ändern – und vom Werder kommt ein konkreter Vorschlag.