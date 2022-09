Magdeburg findet Platz für 880 Ukrainer an den Schulen

In Magdeburg mussten Hunderte Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an Schulen untergebracht werden.

Magdeburg - In Magdeburg hat das Schuljahr vor wenigen Wochen begonnen. Dieses Mal hatten die Schulen wie die Magdeburger Schulverwaltung im Vorfeld eine Herkulesaufgabe zu bewältigen: Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind Millionen von Flüchtlingen in der Ukraine selbst und in Europa unterwegs – und einige Tausend von ihnen sind auch in Magdeburg gelandet.