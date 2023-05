Die anhaltenden Platzprobleme an der IGS „Regine Hildebrandt“ in Magdeburg sollen durch einen Anbau gelöst werden. Anhand eines neuen Raumprogramms soll dieser nun geplant werden.

Magdeburg - Wie kann die große Platznot an der Integrierten Gesamtschule (IGS) „Regine Hildebrandt“ in Magdeburg gelindert werden? Diese Frage beschäftigt seit geraumer Zeit Stadtverwaltung und Stadtrat. Seit Jahren ist die Bildungseinrichtung am Neustädter See an ihren Kapazitätsgrenzen, was die Schülerzahlen angeht.