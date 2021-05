Playboy schießt scharfe Bilder auf Magdeburger Sket-Gelände

Das weltweit bekannteste Männermagazin Playboy war zu Gast auf dem Sket-Gelände in Magdeburg. Für den Markt in den USA wurden scharfe Fotos geschossen.

Shooting in einer Werkhalle in Magdeburg: Fotograf Henrik Pfeifer und Model Marisa Ehret.

Magdeburg - Donnernde Maschinen, schwitzende Arbeiter, glühend heißer flüssiger Stahl - all das und noch viel mehr hat das ehemalige Schwermaschinenbaukombinat Sket „Ernst Thälmann“ in seiner mehr als hundertjährigen Geschichte inklusive seiner Vorgängerbetriebe schon gesehen. Ein solches Fotoshooting wie am 20. Mai 2021 aber wohl noch nicht.

In der vierten Etage der 1912 erbauten Werkhalle vom Betrieb 13, die demnächst mit neuen Mietern wieder zu Leben erwachen soll, baute am Mittwoch doch tatsächlich ein Playboy-Fotograf seine Ausrüstung auf. Vor der Linse hatte Henrik Pfeifer ein durchaus sehenswertes Motiv: Model Marisa Ehret.

Model Marisa Ehret (24) hier beim Fotoshooting in einer alten Werkhalle des ehemaligen Betriebes 13 des Sket Magdeburg. Foto: Uli Lücke

Die 24-Jährige stand hier in einem Fotoshooting an einem Platz Modell, an dem passenderweise früher der Modellformenbau für die Gießerei untergebracht war. Die Location bot deshalb genau die richtige Kulisse für diesen Fotoauftrag vom Playboy in den USA. Erscheinen sollen die Aufnahmen in etwa einem Monat in einem Playboy-Online-Portal in Amerika.

Fotomodell Marisa ist dabei keine Unbekannte. Sie hatte bereits 2020 im Playboy Deutschland die Hüllen für die Leser des Magazins fallen lassen. Im zivilen Leben ist Marisa Automobilkauffrau und stammt aus Ansbach in Franken. Das Modeln ist ihr Hobby.

Model Marisa Ehret posiert freizügig in einer Werkhalle in Magdeburg. Foto: Uli Lücke

Der Playboy stammt aus Amerika und ist ein Männermagazin mit Aktfotografie. Es erschien 1953 zum ersten Mal. Erstes Model war damals Marilyn Monroe. Später wurde es auch in mehr als 30 Ländern als Lizenzprodukt mit eigener inhaltlicher Ausrichtung und in der jeweiligen Landessprache weltweit bekannt. Im Herkunftsland USA gibt es den Playboy nur noch digital.

In Magdeburg indes erwacht das Sket-Gelände nach jahrelangem Stillstand zumindest in einigen Bereichen zu neuem Leben. So kam das Fotoshooting gerade recht - und macht auf das Gelände mit viel Entwicklungspotenzial auch auf diesem Wegemöglicherweise sogar weltweit auf sich aufmerksam. Der Kontakt zum Playboy war übrigens über die Vermarkter der alten Industriehalle erfolgt.