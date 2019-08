Erneut ist es zu einem Großeinsatz der Polizei am Magdeburger Hasselbachplatz gekommen. Foto: Tom Wunderlich

Eine Woche nach einer Schießerei am Magdeburger Hasselbachplatz hat die Polizei nun eine dortige Bar gestürmt.

Magdeburg l Schon wieder ist es zu einem Großeinsatz der Polizei am Magdeburger Hasselbachplatz gekommen. Gegen zwei Uhr am Dienstagmorgen (27.August) stürmten Elitepolizisten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) eine Shishabar in der Otto-von-Guericke-Straße. Genau eine Woche zuvor war es zu einem Schusswechsel vor einer gegenüberliegenden Shishabar gekommen.

Mutmaßlich soll die gewaltsame Auseinandersetzung von der Bar ausgegangen sein, die nun gestürmt wurde. Die Spezialkräfte setzten mehrere Personen im Gebäude fest. Schwerbewaffnete Bereitschaftspolizisten bewachten die Männer und Frauen.

Einige von ihnen saßen in Handschellen auf dem Bürgersteig, während ein Audi vor der Bar durchsucht wurde. Nach gut zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Die Hintergründe des Polizeieinsatzes sind unterdessen noch unklar.