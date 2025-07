Konzerte, ein Flohmarkt und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 20.7.2025.

Ausgehen in Magdeburg: Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 20.7.2025.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Daniel Mathieson gibt im Magdeburger Dom ein Orgelkonzert

Am Sonntag, dem 20. Juli, um 16 Uhr, ist der britische Organist Daniel Mathieson im Rahmen der Konzertreihe „Kontraste – Orgelpunkt“ im Magdeburger Dom zu erleben. In seinem Programm stellt er musikalische Gegensätze in den Mittelpunkt und lässt Werke aus dem Barock in einen Dialog mit zeitgenössischer Musik treten.

Den Auftakt bilden Kompositionen von Johann Sebastian Bach und Johann Ludwig Krebs, bevor Mathieson Werke von Arvo Pärt, Graham Lack und Ad Wammes präsentiert. Dabei thematisiert das Konzert den Spannungsbogen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Vergänglichem und Neuem sowie die stetig aufkeimende Hoffnung und den Zauber des Zukünftigen — ohne dabei den Blick auf die Tradition zu verlieren.

Arvo Pärts berühmtes Werk „Spiegel im Spiegel“ lebt vom Wechselspiel zwischen Wiederholung und Variation, während Ad Wammes’ „Miroir“ klanglich die Dynamik einer Hochgeschwindigkeitszugfahrt nachempfindet und dabei rhythmisch wie melodisch vielfältige Möglichkeiten eröffnet.

Daniel Mathieson ist als Organist und Dirigent in Oxford tätig. Er wirkt als stellvertretender Musikdirektor an St. Mary Magdalen, unterrichtet Orgel an der Downe House School und ist Dozent an der Universität Oxford für historische Kompositionsstilistik, Transkription und Generalbass. Sein Masterstudium in Musikperformance absolvierte er mit Auszeichnung. Zu seinen Lehrern zählen William Whitehead, Dame Gillian Weir und Jeremy Summerly. Als Solist trat er unter anderem in der St. Paul’s Cathedral, der Westminster Cathedral und beim Three Choirs Festival auf.

Das Konzert ist Teil der Orgelpunkt-Reihe, die vom 11. Mai bis 14. September jeweils sonntags um 16 Uhr im Magdeburger Dom stattfindet. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Andreas Thust spielt beim Terrassenkonzert am Magdeburger Café Flair

Am 20. Juli 2025 lädt das Café Flair im Breiten Weg 21 in Magdeburg von 14 bis 18 Uhr zum Terrassenkonzert mit Andreas Thust ein. Der Musiker aus dem Harz präsentiert einen abwechslungsreichen Mix aus bekannten Songs der letzten fünf Jahrzehnte. Auf dem Programm stehen Klassiker von den Beatles, den Rolling Stones und Rod Stewart ebenso wie aktuelle Titel von Oasis, Stoppok, Martin Harley, Milow, Green Day und Ed Sheeran. Neben Coverversionen bringt Thust auch eigene Songs zu Gehör.

Sein Gitarrenspiel, oft im Fingerstyle, prägt seinen Stil und hebt ihn von vielen anderen Musikern ab. Unterstützt durch Cajon und Snaredrum, die er als „One Man Band“ mit den Füßen spielt, schafft er einen unverwechselbaren Sound. Diese Fähigkeiten stellte er bereits als Support-Act für Künstler wie Karussell, Dirk Michaelis, Bell Book & Candle, Eric Fish und Christina Lux unter Beweis.

Seine musikalische Laufbahn begann Andreas Thust als Jugendlicher mit ersten Bandprojekten. Nach einer längeren Pause entwickelte er ab dem Jahr 2000 mit großem Engagement seinen ganz eigenen Stil, insbesondere im Bereich des Fingerpickings. Durch professionelle Ausbildung am Magdeburger Konservatorium konnte er seine Fähigkeiten weiter ausbauen. Heute umfasst sein Repertoire über 150 Titel, die er sowohl bei Konzerten als auch bei verschiedensten Anlässen zum Besten gibt.

Hofflohmarkt im Magdeburger Volksbad Buckau

Am 20. Juli 2025 lädt das Volksbad Buckau mit dem Frauenzentrum Courage von 14 bis 18 Uhr zum Hofflohmarkt ein. Im Hof der Einrichtung in der Karl-Schmidt-Straße 56 in Magdeburg warten zahlreiche Stände auf Besucherinnen und Besucher.

Angeboten werden Kleidung, Bücher und verschiedenste Trödelwaren – ideal zum Stöbern, Entdecken und Handeln. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und in entspannter Atmosphäre nach kleinen Schätzen Ausschau zu halten.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.