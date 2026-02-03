weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. "Finanzkrise trifft Spargelhof in Genthin: Insolvenz und ihre Folgen

Traditionsbetrieb vor dem Aus Zukunft des größten Spargelhofs im Jerichower Land ist ungewiss - Wie es um Hoffheinz aus Genthin steht

Henning Hoffheinz ist einer der bekanntesten Spargelverkäufer im Genthiner Umland – und die Insolvenz seines Spargelhofes ist offiziell. Bleibt die Frage, ob es überhaupt noch Spargel von ihm geben wird.

Von Robert Sonntag Aktualisiert: 04.02.2026, 15:24
Der Spargelhof Hoffheinz in Genthin steht nach der Insolvenz vor dem Aus.
Der Spargelhof Hoffheinz in Genthin steht nach der Insolvenz vor dem Aus. Foto: Susanne Christmann

Genthin - Henning Hoffheinz zählte über viele Jahre zu den größten und bekanntesten Spargelverkäufern im Jerichower Land. Sein Spargelhof war für viele Menschen aus der Region eine feste Anlaufstelle in der Saison – der Hofladen nahe der alten BBS genoss einen guten Ruf, die Produkte galten als qualitativ hochwertig, der Betrieb als bodenständig und beliebt.