Ein Wahrzeichen der Moderne mit Bedeutung weit über die Stadtgrenzen hinaus ist die Magdeburger Hyparschale. Sie wurde vom AIV Magdeburg zum Bauwerk des Jahres erkoren.

Magdeburg. - Die Magdeburger Hyparschale ist ein architektonisches Statement als Denkmal der Moderne und als multifunktionaler Begegnungsort. Dass dieses Kapitel Baukultur erhalten wird und eine - so die Jury - ein visionärer und respektvoller Umgang mit dem architektonischen Erbe der Nachkriegsmoderne gepflegt wird, war lange nicht abzusehen. Vielmehr drohte das Gebäude einzustürzen, und erst mit einem finanziellen Kraftakt konnte es gerettet werden. Nun ist es Bauwerk des Jahres des AIV Magdeburg. Doch über die bewegte Geschichte hinaus - warum ist ausgerechnet dieses Gebäude Preisträger?