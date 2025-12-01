Von wegen gesund und lecker: Das Essen in einigen Kinder- und Senioreneinrichtungen im Harz ist oft mangelhaft, warnt der Mediziner Christian Müller. Welche Folgen das haben kann und wie er dagegen vorgehen will.

Arzt aus dem Harz schlägt Alarm: Warum Kita- und Pflegeheim-Essen krank machen kann

Wie gut ist das Essen in Harzer Grundschulen, Kitas und Seniorenheimen? Das schaut sich der Hausarzt Christian Müller nun genauer an.

Landkreis Harz. - So mancher Hausbesuch in Harzer Seniorenheimen lässt Christian Müller fassungslos zurück. „Mit dem Essen, das dort ausgegeben wird, kann niemand gesund werden“, sagt der Mediziner. Zu wenig Nährstoffe, zu wenig abgestimmt auf das Krankheitsbild des Patienten. Es sei höchste Zeit, genauer hinzuschauen – und nicht nur in Pflegeeinrichtungen.