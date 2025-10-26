10 Jahre Award für Ehrenamt Preis „Goldener Otter“: Magdeburger Initiator reist deshalb bis Schweden

Im Magdeburger Stadtteil Ottersleben werden Menschen, die besonderes Engagement zeigen, mit dem „Goldenen Otter“ ausgezeichnet. Dieses Jahr bereits zum zehnten Mal. Der Initiator Holger Paech verrät, wie der Otter gebastelt wird und warum er im Bezug darauf schon nach Schweden reiste.