Geschäfte und engagierte Anwohner im Stadtteil haben 2025 noch die Chance auf diverse Auszeichnungen. Im Stadtteil werden sowohl schöne Fassaden als auch Ehrenamtliche gesucht.

Das Café Hardrys ist 2024 mit dem "Sudenburg Award" geehrt worden. Nun werden wieder Vorschläge in Magdeburg-Sudenburg gesammelt.

Magdeburg. - In Magdeburg-Sudenburg können im letzten Quartal des Jahres noch ein paar Preise abgeräumt werden. Unter anderem wird die schönste Fassade, der Sudenburger des Jahres und die schönste Begrünung gesucht - und entsprechend ausgezeichnet. Wo die Vorschläge eingereicht werden können und was gesucht wird.