Engagement in Sudenburg Preise und Awards für Magdeburg: Vorschläge werden gesammelt
Geschäfte und engagierte Anwohner im Stadtteil haben 2025 noch die Chance auf diverse Auszeichnungen. Im Stadtteil werden sowohl schöne Fassaden als auch Ehrenamtliche gesucht.
14.10.2025, 06:45
Magdeburg. - In Magdeburg-Sudenburg können im letzten Quartal des Jahres noch ein paar Preise abgeräumt werden. Unter anderem wird die schönste Fassade, der Sudenburger des Jahres und die schönste Begrünung gesucht - und entsprechend ausgezeichnet. Wo die Vorschläge eingereicht werden können und was gesucht wird.