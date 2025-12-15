weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Aufmerksamkeit in aller Welt: Pretziener Wehr: Was Magdeburg am neuen Unesco-Vorstoß kritisiert

Aufmerksamkeit in aller Welt Pretziener Wehr: Was Magdeburg am neuen Unesco-Vorstoß kritisiert

Soll Magdeburg sich dafür engagieren, dass das Pretziener Wehr auf die Liste des Unesco-Welterbes kommt? Diskutiert wird, was die Idee aus dem Salzlandkreis bringen würde.

Von Martin Rieß 15.12.2025, 17:30
Soll Magdeburg die Initiative zum Unesco-Eintrag des Pretziener Wehrs unterstützen?
Foto: Martin Rieß

Magdeburg/Bernburg. - Ein Unesco-Welterbe-Titel ist schon ein nützlicher Schmuck: Geschichts- und Kulturinteressierte aus aller Welt werden auf den Ort aufmerksam und beleben den Tourismusbetrieb. Das Pretziener Wehr ist auf nationaler Ebene für einen solchen Titel im Rennen. Mit einem Verein in Bernburg soll dessen Erfolg beflügelt werden. Sollte Magdeburg sich hier engagieren?