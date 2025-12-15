Das Weihnachtssingen sorgte für eine besondere Atmosphäre auf der Güsener Freilichtbühne und einem stimmungsvollen Abend voller Musik und Gemeinschaft - zur Überraschung der Veranstalter.

Güsen. - Es ist ein stimmungsvoller Abend voller Musik und Gemeinschaft gewesen, mit dem das Jahr seinen Ausklang fand: Das Weihnachtssingen auf der Güsener Freilichtbühne am Samstagabend lockte zahlreiche Besucher an und sorgte für eine rundum festliche Atmosphäre. „Schon beim Eintreffen war spürbar, dass dieser Abend für viele etwas Besonderes werden würde – getragen von weihnachtlichen Klängen, Herzlichkeit und einem starken Gemeinschaftsgefühl“, erzählt Caroline Gäde vom Heimatverein „Wir sind Güsen“.

Die Veranstalter zeigten sich überwältigt von dem großen Andrang. Mit so vielen Gästen habe man im Vorfeld nicht gerechnet, sagt Gäde weiter. Umso größer sei die Freude darüber gewesen, wie viele Menschen gemeinsam kamen, um sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

Freilichtbühne in Güsen als Zuschauermagnet

„Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren, die diese Veranstaltung ermöglichten, dem engagierten Chor, der mit seinem Gesang für musikalische Höhepunkte sorgte, sowie den liebevoll gestalteten kleinen Ständen, die zum Verweilen einluden und den Abend abrundeten“, hebt Caroline Gäde hervor.

Mit seinen Geschenken sorgt der Weihnachtsmann für strahlende Kinderaugen. Foto: Caroline Gäde

Für besondere Begeisterung sorgten auch die jüngsten Mitwirkenden: Die Kinder aus dem Kindergarten und der Grundschule verzauberten das Publikum mit ihren Programmen. Ein weiteres Highlight für die kleinen Gäste war der Besuch des Weihnachtsmannes, der mit kleinen Präsenten für strahlende Kinderaugen sorgte.

Geschenke und Preise beim Weihnachtssingen

„Großen Anklang fand zudem die anschließende Weihnachtstombola, die mit attraktiven Gewinnen und viel Spannung für zusätzliche Begeisterung bei Jung und Alt sorgte“, freut sich Gäde.

Das Weihnachtssingen zeigte eindrucksvoll, wie Musik und gemeinsames Erleben Menschen zusammenbringen und in der Vorweihnachtszeit Raum für Begegnung, Wärme und Freude schaffen.