Mit Ponyreiten, Glühwein und handgemachten Geschenken bietet der Weihnachtsmarkt auf der Hubertushöhe im „Hohen Holz“ ein stimmungsvolles Erlebnis für die ganze Familie. Am Sonntag hat ein neues Angebot für eine erleichterte Anreise in das Landschaftsschutzgebiet gesorgt.

Zum Weihnachtsmarkt im „Hohen Holz“ verabredet hat sich diese Gruppe von Freundinnen aus Gröningen.

Hubertushöhe - Den kleinen Anstieg, der direkt zur Hubertushöhe führt, haben am vergangenen Sonntag wieder viele Besucher problemlos gemeistert. Und die kurze Anstrengung hat sich gelohnt. Denn das Ausflugsziel im Erholungs- und Landschaftsschutzgebiet „Hohes Holz“ war erneut der Austragungsort eines der bekanntesten Weihnachtsmärkte in der Region.