Den Prinzzclub in Magdeburg gibt es bereits 25 Jahre. Nun wird ein neuer Betreiber gesucht.

Magdeburg. - Die Gerüchteküche um die Zukunft des Prinzzclub Magdeburg brodelt. Eine Schließung des Clubs ist unter den Partygästen immer wieder im Gespräch. Der Besitzer klärt gegenüber der Volksstimme auf, wie die Zukunft des Clubs aussehen soll.