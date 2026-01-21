Schulsterben in der Börde? Steht die Bildungseinrichtung in Dahlenwarsleben auf der Kippe?

Der Barleber Gemeinderat soll im Dezember eine Kostenvereinbarung zur Umlage von Investitionen in der Dahlenwarsleber Grundschule in der Niederen Börde beschließen. Doch zur Abstimmung kommt es nicht.