Nur kurz setzten die Elbfähren über. Jetzt müssen sich vor allem Pendler wieder auf längere Wege einstellen.

Treibeis auf der Elbe nimmt wieder zu: Erste Fähren stellen Betrieb ein

Das Eis auf der Elbe hat wieder zugenommen. Die ersten Fähren stellen den Betrieb ein.

Barby/Breitenhagen (vs) - Die frostigen Temperaturen haben das Treibeis auf der Elbe wieder anwachsen lassen. Die Folge: die ersten Fähren bleiben am Ufer.

Nur einen Tag setzte die Elbfähre Breitenhagen über den Fluss. Ab sofort muss sie ihren Betrieb erneut wegen Eisgangs einstellen. Ähnlich ergeht es der Barbyer Fähre, die schon ab 19. Januar wieder übersetzte. Heute (21. Januar) pendelt sie noch bis 16 Uhr. Dann wird auch sie vorerst ein weiteres Mal fest am Ufer vertaut. Darüber wurde seitens der Stadt Barby als Betreiber der beiden Fähren informiert.

Die Elbfähre Aken setzt derzeit noch über. Es bleibt abzuwarten, wie lange.