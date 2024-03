Für Fußgänger und Radfahrer kann es am Hasselbachplatz gefährlich werden. Die Außengastronomie nimmt mehr Platz in Anspruch als genehmigt. Was nun passieren soll.

Probleme mit Außengastro am Hassel in Magdeburg

Fast zwei Drittel des Fußweges wie hier in der Otto-von-Guericke-Straße Ecke Keplerstraße sind belegt. Die Außengastro einiger Restaurants und Bars nimmt mehr Platz in Anspruch als genehmigt. Das ergab eine Kontrolle der Stadt.

Magdeburg. - Wo sich Radfahrer und Fußgänger einen Weg teilen, sind Konflikte vorprogrammiert. Dies erst recht, wenn sich auch noch Außengastronomie dazugesellt – so wie am Hasselbachplatz. In besonderer Weise sei dies in der Otto-von-Guericke-Straße der Fall. Vor allem im Abschnitt zwischen Einsteinstraße und Keplerstraße, sei der Gehweg „de facto funktionsunfähig“, wie die Fraktion Grüne/future! in einem Antrag darlegt.