Projekte im Magdeburger Stadtteil Sudenburg werden gefördert

Der Ambrosiuskirche in Sudenburg. Auch an diesem zentralen Ort im Magdeburger Stadtteil haben die Kinder der Kita Spielkiste Müll eingesammelt. Durch eine Förderung der GWA-Sudenburg werden sie künftig etwa mit T-Shirts und Schirmmützen ausgestattet.

Magdeburg - Die Kinder der Kita Spielkiste werden wahrscheinlich bald als „Sudenburger Mülldetektive“ durch die Straßen ziehen und Müll sammeln. Die T-Shirts, Schirmmützen und Greifzangen will die GWA (Gemeinwesenarbeit) in Sudenburg mit 600 Euro fördern. Das beschloss die Arbeitsgruppe bei ihrer ersten Sitzung des Jahres einstimmig. Das Geld kommt von der Stadt Magdeburg, die den GWA in den Stadtteilen jährlich über 50000 Euro für soziale Projekte zur Verfügung stellt. Bei der Arbeitsgruppe in Sudenburg landen demnach auch in diesem Jahr 2300 Euro, so GWA-Sprecher Bernd Willerding.