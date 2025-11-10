Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Die erschütternde Auflistung der Anklage - 64 Sekunden, die sprachlos machen

Wie die Generalstaatsanwaltschaft beim Prozess in ihrer Anklage den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt nachzeichnet. Die erschütternde Auflistung der Opfer und ihrer Schicksale lassen Prozessbeobachter sprachlos zurück.