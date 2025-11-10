Liveticker
Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Die erschütternde Auflistung der Anklage - 64 Sekunden, die sprachlos machen
Wie die Generalstaatsanwaltschaft beim Prozess in ihrer Anklage den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt nachzeichnet. Die erschütternde Auflistung der Opfer und ihrer Schicksale lassen Prozessbeobachter sprachlos zurück.
Aktualisiert: 10.11.2025, 19:25
Als Oberstaatsanwalt Matthias Böttcher und sein Kollege Marco Reinl abwechselnd die Anklage verlesen, herrscht Stille im Gerichtssaal. Daraus ergibt sich für die Generalstaatsanwaltschaft für den 20. Dezember 2024 folgendes Bild auf den insgesamt 348 Metern Amokstrecke. Es sind 64 Sekunden. Anfangs war bisher von drei Minuten die Rede.