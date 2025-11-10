weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Die erschütternde Auflistung der Anklage - 64 Sekunden, die sprachlos machen

Wie die Generalstaatsanwaltschaft beim Prozess in ihrer Anklage den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt nachzeichnet. Die erschütternde Auflistung der Opfer und ihrer Schicksale lassen Prozessbeobachter sprachlos zurück.

Von Matthias Fricke und Alexander Walter Aktualisiert: 10.11.2025, 19:25
Entsetzen und Trauer herrschte an den Tagen nach dem Anschlag. Im Hintergrund ist die große Weihnachtspyramide zu sehen.
Entsetzen und Trauer herrschte an den Tagen nach dem Anschlag. Im Hintergrund ist die große Weihnachtspyramide zu sehen. Foto: Imago/Eibner

Als Oberstaatsanwalt Matthias Böttcher und sein Kollege Marco Reinl abwechselnd die Anklage verlesen, herrscht Stille im Gerichtssaal. Daraus ergibt sich für die Generalstaatsanwaltschaft für den 20. Dezember 2024 folgendes Bild auf den insgesamt 348 Metern Amokstrecke. Es sind 64 Sekunden. Anfangs war bisher von drei Minuten die Rede.