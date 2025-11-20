Nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt Magdeburgs Oberbürgermeisterin über den Prozess gegen den Attentäter Taleb A.: „Es war kaum auszuhalten“
Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris schildert ihre bewegenden Eindrücke aus dem Prozess gegen den Attentäter des Weihnachtsmarkt-Anschlags. Warum sie den Täter unbedingt sehen wollte – und was dieser Moment für sie bedeutete.
Aktualisiert: 21.11.2025, 11:19
Magdeburg. - Auf dem Weg ins Rathaus wird Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris täglich an jenen 20. Dezember 2024 erinnert – den Tag des Attentats auf den Weihnachtsmarkt. Doch in diesen Wochen beginnt die schmerzliche Erinnerung bereits vor ihrer Haustür.