  4. Prozess zum Anschlag von Magdeburg: OB Borris schildert eigene Eindrücke von Verhandlung gegen Taleb A.

Nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt Magdeburgs Oberbürgermeisterin über den Prozess gegen den Attentäter Taleb A.: „Es war kaum auszuhalten“

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris schildert ihre bewegenden Eindrücke aus dem Prozess gegen den Attentäter des Weihnachtsmarkt-Anschlags. Warum sie den Täter unbedingt sehen wollte – und was dieser Moment für sie bedeutete.

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 21.11.2025, 11:19
Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris nahm an einem der ersten Verhandlungstage im Prozess gegen den Weihnachtsmarkt-Attentäter Taleb A. teil – eine persönliche, notwendige Erfahrung, wie sie sagt. Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - Auf dem Weg ins Rathaus wird Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris täglich an jenen 20. Dezember 2024 erinnert – den Tag des Attentats auf den Weihnachtsmarkt. Doch in diesen Wochen beginnt die schmerzliche Erinnerung bereits vor ihrer Haustür.