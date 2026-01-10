weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
Was läuft in Wernigerode gut, was braucht die Harz-Stadt noch? Stadtratspräsident Uwe-Friedrich Albrecht spricht über Ehrenämter, Großveranstaltungen und seine ganz persönlichen Hoffnungen.

Von Sandra Reulecke 10.01.2026, 10:45
Bereits fünf Mal ist Uwe-Friedrich Albrecht (CDU) zum Präsidenten des Wernigeröder Stadtrats gewählt worden. Was wünscht er sich für die Harz-Stadt?
Bereits fünf Mal ist Uwe-Friedrich Albrecht (CDU) zum Präsidenten des Wernigeröder Stadtrats gewählt worden. Was wünscht er sich für die Harz-Stadt? Archiv-Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Seit mehr als 20 Jahren ist Uwe-Friedrich Albrecht Wernigerodes Stadtratspräsident. Im Gespräch mit Reporterin Sandra Reulecke verrät der Christdemokrat, was er sich für 2026 für die Harz-Stadt wünscht, welche Schlagzeile sie schreiben soll und für welche beliebte Veranstaltung er große Hoffnungen hegt.