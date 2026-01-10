Magdeburg stellt kurzfristig am 10. Januar die Müllentsorgung ein. Das war eigentlich nicht geplant. Das Wetter in der Nacht zwingt zu der Maßnahme.

Am Freitag, 9. Januar 2026, war die Müllabfuhr noch im Einsatz.

Magdeburg - Wer am heutigen Sonnabend, 10. Januar 2026, auf die Abholung seiner Mülltonnen gehofft hatte, der wird enttäuscht. Die Müllentsorgung wird im gesamten Stadtgebiet flächendeckend am 10. Januar eingestellt. Das erklärte Magdeburgs zuständiger Beigeordneter Ronni Krug gegenüber der Volksstimme.

Auslöser seien die starken Schneeverwehungen in der Nacht zum 10. Januar gewesen, teilte er mit. Deshalb seien alle Kräfte der Müllentsorgung für den Winterdienst abgezogen worden, damit die Schneeverwehungen beseitigt werden.

Grundsätzlich seien zwar die meisten großen Hauptstraßen der Stadt befahrbar, dennoch müsse zu der Maßnahme gegriffen werden, um das Straßennetz freizubekommen.

Eigentlich sei man durch den von Sturm und starken Schneefällen betroffenen Freitag weitgehend gut durchgekommen. Der Wind in der Nacht und die daraus folgenden Schneeverwehungen hätten die Lage aber noch mal geändert und an dieser Stelle verschärft.

Derzeit laufe auch der öffentliche Personennahverkehr grundsätzlich, allerdings teils mit starken Einschränkungen. Man müsse auch hier die Schneeverwehungen erst von den Gleisen bekommen.

Wann die ausgefallenen Mülltouren vom 10. Januar nachgeholt werden, ist noch nicht klar.