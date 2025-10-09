weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Absurdes Treffen im Stadtpark „Pudding mit Gabel essen“ in Magdeburg - Was es mit dem kuriosen Trend auf sich hat

Auch in Magdeburg ist der „Pudding mit Gabel essen“-Trend angekommen. Wann das nächste Treffen stattfindet und wieso sich Jugendliche zu Hunderten zum gemeinsamen Puddingessen treffen.

Von Johanna Flint Aktualisiert: 10.10.2025, 14:16
In ganz Deutschland treffen sich aktuell Jugendliche, um gemeinsam Pudding mit der Gabel zu essen, hier zum Beispiel in Gelsenkirchen.
In ganz Deutschland treffen sich aktuell Jugendliche, um gemeinsam Pudding mit der Gabel zu essen, hier zum Beispiel in Gelsenkirchen. Foto: Funke Foto Services/Imago

Magdeburg. - Klingt verrückt, ist aber wahr: In ganz Deutschland treffen sich derzeit Jugendliche, um Pudding mit der Gabel zu essen. Auch in Magdeburg findet demnächst ein solches Treffen statt. Woher der Trend kommt und was es damit auf sich hat.