Auch in Magdeburg ist der „Pudding mit Gabel essen“-Trend angekommen. Wann das nächste Treffen stattfindet und wieso sich Jugendliche zu Hunderten zum gemeinsamen Puddingessen treffen.

„Pudding mit Gabel essen“ in Magdeburg - Was es mit dem kuriosen Trend auf sich hat

In ganz Deutschland treffen sich aktuell Jugendliche, um gemeinsam Pudding mit der Gabel zu essen, hier zum Beispiel in Gelsenkirchen.

Magdeburg. - Klingt verrückt, ist aber wahr: In ganz Deutschland treffen sich derzeit Jugendliche, um Pudding mit der Gabel zu essen. Auch in Magdeburg findet demnächst ein solches Treffen statt. Woher der Trend kommt und was es damit auf sich hat.