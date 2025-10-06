Ganz Deutschland isst Pudding mit Gabeln. Der Tiktok-Trend hat nun Stendal erreicht. Wann und wo sich in der Hansestadt zum Pudding-mit-Gabel-Essen getroffen wird und was hinter dem Hype steckt.

TikTok-Trend: In Stendal sind Plakate aufgetaucht, die dazu aufrufen Pudding mit einer Gabel zu essen.

Stendal - Pudding mit einer Gabel essen – klingt verrückt, ist aber zurzeit ein Trend. Menschen versammeln sich, um gemeinsam mitgebrachten Pudding mit einer Gabel zu verspeisen. Im August 2025 wurde in Karlsruhe mit einem Flugblatt zum ersten Mal zu einem solchen Treffen aufgerufen – mit Erfolg.

Videos aus Karlsruhe gingen auf Tiktok viral. Seitdem ziehen weitere Städte nach, wie die Landeshauptstadt Magdeburg. Der Trend ist längst kein deutsches Phänomen mehr. In Österreich und der Schweiz wird sich ebenfalls dafür versammelt. Sogar in Amerika fange die Leute an, den Trend aus Deutschland zu imitieren.

Nun wurde auch in Stendal mit Plakaten zum gemeinsamen Puddingessen mit Gabel aufgerufen. Der Sinn hinter der Aktion? Einfach Spaß haben, die Probleme des Alltags vergessen. Denn gerade junge Menschen fühlen sich oft einsam.

Ob die Aktion in Stendal gut ankommt, wird sich am Donnerstag, 9. Oktober 2025, zeigen. Treffpunkt ist laut den Plakaten der Schwanenteich in Stendal. Start ist um 17 Uhr, mitzubringen sind Pudding und Gabel.