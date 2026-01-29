Seit Jahrzehnten gestaltet der Heimatverein Parey das Dorfleben mit. Eine Neuerung kam im vergangenen Jahr besonders gut an: der Kreativmarkt zum Mühlentag. Was 2026 geplant ist und wie neue Mitglieder gewonnen werden sollen.

Mit neuen Ideen in 2026: Wie der Heimatverein Parey das Jahr plant und wie neue Mitglieder gewonnen werden sollen

Die Mitglieder des Pareyer Heimatvereins auf dem Elbauenfest.

Parey. - Seit über 30 Jahren bringt sich der Heimatverein Parey bei den Veranstaltungen wie dem Maifest, Mühlentag oder dem Weihnachtsmarkt aktiv ein und gestaltet das Dorfleben aktiv mit. Für eine Neuerung im vergangenen Jahr, den Kreativmarkt zum Mühlentag, gab es äußerst positives Feedback.