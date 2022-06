Radverkehr in Magdeburg: Standorte für neue Abstellmöglichkeiten gesucht

Magdeburg - Seit 2018 gibt es die Arbeitsgruppe (AG) Radabstellanlagen innerhalb der Stadtverwaltung. Initiiert vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Magdeburg arbeiten dort mehrere Ämter zusammen, um gemeinsam neue Standorte für Fahrradständer festzulegen. So konnten 2021 zum Beispiel zahlreiche Abstellbügel in den Straßen rund um den Hasselbachplatz, am Domplatz und am Kloster installiert werden.