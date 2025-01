Radweg-Irrtümer in Magdeburg: Wo gilt was für die Fahrradfahrer

Magdeburg - Der 79-jährige Hennig Bollmann fährt morgens seine Brötchen holen und ist stets mit seinem Fahrrad unterwegs. So bleibt er fit, wie er sagt. In Alt-Olvenstedt, wo er wohnt, sei er jedoch nicht so zufrieden mit dem Radwegenetz. Besonders in seiner Kritik: Der Weizengrund. Radfahrer, die vom Weizengrund in Richtung Birkenallee fahren, hätten es nicht leicht, sagt er. Was dort gilt.