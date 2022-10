Radweg statt Parkplätzen: Damit Kinder sicher in die Schule kommen

Ein Kind steht an der Nachtweide in Neue Neustadt und möchte die Straße überqueren.

Magdeburg - Aktuell sind Ferien und so dürfte die Verkehrssituation in der teils engen Straße und vor den Schulen an der Nachtweide derzeit etwas entspannter sein. Zu Schulzeiten allerdings ist unter anderem durch Bringe- und Berufsverkehr hier ein hohes Aufkommen an Autos zu verzeichnen. Das geht auch zulasten der Schüler. Eltern hatten sich schließlich hilfesuchend an den Bauausschuss gewandt.