Rasentausch in MDCC-Arena: 1. FC Magdeburg spielt auf neuem Rasen aus MV

Rolle für Rolle wird der neue Rasen in der MDCC-Arena in Magdeburg ausgelegt.

Magdeburg - Insgesamt 8000 Quadratmeter Rollrasen waren für den Kompletttausch bestellt worden, berichtet Andreas Pfeiler, Haustechniker bei der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH. In 17 Lkw-Ladungen wurde das Grün, das in Alt Zachun in der Nähe von Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern produziert worden war, nach Magdeburg gebracht. Tatsächlich auf dem Platz sollten schließlich 7300 Quadratmeter des Rollrasens landen.