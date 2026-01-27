Die Volksstimme versucht ein Bilderrätsel aufzulösen. Gemeinsam mit dem Magdeburger Heimatforscher Heiko Schmietendorf wird zu alten Aufnahmen recherchiert.

Magdeburg. - Alte Aufnahmen aus Magdeburg sind nicht nur interessant, sondern geben mitunter auch Rätsel auf. Ein Beispiel dafür sind diese beiden Aufnahmen. Sie stammen aus dem Archiv des Magdeburger Heimat-Historikers Heiko Schmietendorf, der sich auch im alten Magdeburg zwar sehr gut auskennt, aber nicht jedes historische Motiv einer konkreten (ehemaligen) Straße zuordnen kann.

Deshalb bitten die Volksstimme und Schmietendorf immer wieder die Leser um Mithilfe. Wer also bei den abgebildeten Motiven zur Aufklärung beitragen kann, der kann sich in der Lokalredaktion melden. Gern nehmen wir auch Hinweise entgegen, was auf dem Foto zu sehen ist, wann es erstellt wurde und welche Geschichten es rund um die abgebildeten Motive zu erzählen gibt.

Foto 2: Wer kann etwas über Ort, Anlass und Entstehungszeit dieser Aufnahme sagen? Foto: Archiv Schmietendorf

Redaktion und Heimatforscher bedanken sich schon jetzt für die Mithilfe. Sollten die Bilderrätsel gelöst werden, wird die Volksstimme über die Ergebnisse natürlich berichten. Kontakt zur Redaktion gibt es über lokalredaktion@volksstimme.de, Telefon 0391/5999232 oder postalisch über Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.

