Der Bürgerverein Reform will eine lange verschollene Gedenkplatte für den ersten Kosmonauten wieder in Magdeburg präsentieren. Doch bei der Vorbereitung zum Einweihungsfest ist ein Widerspruch entdeckt worden.

Magdeburg - Er war der erste Mensch im All und fungiert bis heute als Namenspatron für viele Straßen und Plätze. Unter anderem in Halle, Köthen und Moskau sind ihm außerdem Monumente und Denkmäler gewidmet. Die Rede ist freilich von Juri Alexejewitsch Gagarin, nach dem auch in Neu-Reform eine Straße benannt ist.

In eben dieser Straße fand sich jahrelang eine gusseiserne Gedenkplatte für den Kosmonauten. Sie war an einem Findling angebracht. Vermutlich im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen für die Straßenbahn-Wendeschleife ging die Platte verloren. Gut drei Jahrzehnte lang blieb sie verschollen.

Am Bullerberg gefunden

Doch nun ist sie wieder aufgetaucht. Ein Reformer hatte sie Anfang der 1990er Jahre am Bullerberg entdeckt und in seinem Kleingarten in Ottersleben aufbewahrt. Mittlerweile hat er sie an den Bürgerverein Reform weitergegeben.

Der Verein möchte die Gedenkplatte samt Findling wieder aufstellen. Ein passender Standort in der Juri-Gagarin-Straße ist bereits gefunden. Ein Datum gibt es ebenfalls bereits. „Wir wollen die Platte am 9. März – zum 90. Geburtstag Gagarins – feierlich einweihen“, so Jens-Uwe Jahns, Vorsitzender des Bürgervereins Reform.

Doch bei der Vorbereitung zur Veranstaltung, die um 15 Uhr starten soll, ist dem Verein ein Widerspruch aufgefallen. So ist auf der Gedenkplatte ganz offenbar ein falsches Geburtsjahr Gagarins aufgebracht.

1935 steht da neben dem Konterfei des „Helden der Sowjetunion“. Dabei stimmt – wie wahrscheinlich jeder Bürger mit DDR-Schulsozialisation weiß – 1934 als Geburtsjahr, genauer gesagt ist es der 9. März.

Wer kann Hinweise geben?

In Kluschino in Russland (ehemals Sowjetunion) kam Gagarin zu Welt. Zumindest stimmt das Todesjahr 1968 auf der Platte. Am 27. März jenes Jahres verunglückte Gagarin im Alter von 34 Jahren bei einem Übungsflug mit einem sowjetischen Jagdflugzeug tödlich.

In der Folge wurde Staatstrauer in der Sowjetunion ausgerufen. Das Urnengrab Gagarins befindet sich auf der Nekropole an der Kremlmauer des Roten Platzes in Moskau – mit den Jahren 1934 und 1968 für Geburt und Tod.

Warum also ist auf dem Erinnerungsobjekt für Juri Gagarin aus Magdeburg-Reform das Jahr 1935 als Geburtsjahr zu lesen. Über den Ursprung der Platte ist wenig bekannt. Unklar ist, wer sie vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben oder angebracht hat.

Ist das falsche Geburtsjahr schlicht ein Fehler des einstigen Urhebers der Gedenkplatte oder steckt mehr dahinter? Wird vielleicht auf andere Einrichtungen oder Ereignisse in der Stadt Bezug genommen? Der Bürgerverein Reform hofft auf Unterstützung der Volksstimme-Leser.

Wer Erinnerungen oder alte Fotos zur Juri-Gagarin-Gedenkplatte in Magdeburg-Reform hat, kann sich unter Telefon 0391/599 95 48 oder per E-Mail an konstantin.kraft@volksstimme.de melden.