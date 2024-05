Manfred Herbst und Matthias Krizek machen mal wieder gemeinsame Sache. Ihr Programm „... und ewig lockt das Weib“ verspricht humorvolle Stunden in einem Café in Magdeburg-Stadtfeld.

Magdeburg. - Die Magdeburger Musiker Manfred Herbst und Matthias Krizek stehen nach einer Pause wieder gemeinsam als „Herr Sang & Herr Klang“ auf der Bühne. Ein musikalischer und wortreicher Abend mit viel Humor wartet auf die Besucher in der Stadtfelder „Kaffeetasse“ in der Immermannstraße.

In ihrem neuen Programm mit dem Titel „… und ewig lockt das Weib“ begibt sich das Männer-Duo auf gefährliches Glatteis und widmet sich einen Abend lang dem weiblichen Geschlecht in all seinen Facetten. Die Texte – von klassischen Stücken, Chansons, Schlager bis zu modernen Interpretationen – drehen sich häufig um das Thema Mann, Frau und das Zusammenspiel von beiden.

Musik und Geschichten

Mit Zeilen wie „Wie reizend sind die Frauen, fast jede mir gefällt. Sie sind vom Manne abgesehen, das Schönste auf der Welt“ von Otto Reuter (1870-1931) und „Mein Weib will mich verlassen. Gott sei Dank“ von Georg Kreisler (1922-2011) zelebrieren Manfred Herbst und Matthias Krizek die Schönheit und Bedeutung der weiblichen Präsenz.

Dabei nehmen die beiden, wie die Liedertexte schon ahnen lassen, kein Blatt vor den Mund, und so bekommen die Frauen nicht nur im Musical-Klassiker „Kann eine Frau nicht sein wie ein Mann“ auch ihr Fett weg.

Es sei aber schon einmal verraten, schlussendlich kommen die Musiker zu dem Fazit „Frauen regier’n die Welt“, und so bildet Roger Ciceros Song den Abschluss des Abends.

„Über das andere Geschlecht weiß ja jeder eine ganze Menge zu erzählen. Klischees, die dabei durch die Köpfe der Leute geistern, gibt es wie Sand am Meer. Und genauso viele Lieder wurden auch geschrieben über Frauen“, erzählt Matthias Krizek.

Alte Texte neu entdeckt

Die Texte, die die beiden Künstler ausgesucht haben, stammen teilweise aus dem frühen 20. Jahrhundert, sind aber immer noch aktuell und relevant für die heutige Zeit. Im Repertoire von Manfred Herbst und Matthias Krizek darf dabei Georg Kreisler nicht fehlen. „Er prägte mit seinem humorvollen und scharfsinnigen Stil das musikalische Kabarett“, so das Männer-Duo.

Mit Manfred Herbst am Klavier und Matthias Krizek als Sänger verspricht das Programm einen Abend voller Musik und Geschichten über die Frauen.

Die Premiere für „... und ewig lockt das Weib“ findet am Freitag, 24. Mai 2024, statt. Weitere Vorstellungen folgen am 26. Mai sowie am 16. und 29. Juni jeweils ab 19 Uhr. Karten gibt es in der Kaffeetasse, Immermannstraße 18. Telefon: 0391/83 79 92 14.