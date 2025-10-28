weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Fahndung nach Tätern: Polizeihubschrauber war im Einsatz nach Raub

Polizeihubschrauber war im Einsatz Raub in Magdeburg: Täter fesseln ihre Opfer in deren Haus

Im Magdeburg war es am Samstag zu einem Raub gekommen. Jetzt hat die Polizei Details zu der Tat bekannt gegeben. Ein Hubschrauber hatte nach den Tätern gesucht.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 29.10.2025, 08:45
Der Polizeihubschrauber kreiste am Samstag (25. Oktober 2025) über Magdeburg. Symbolfoto: Peter Gercke

Magdeburg. - Der Einsatz des Polizeihubschraubers über Magdeburg sorgte am Samstag (25. Oktober 2025) in den Nachmittagsstunden auf Aufsehen. Bislang war nur bekannt, dass er nach unbekannten Räubern suchte. Jetzt hat die Polizei Details zum Raub bekanntgegeben.