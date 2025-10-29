Jeden zweiten Sonnabend treffen sich bei der Diakonie in Salzwedel Ukrainer zu Kaffee, Tee und Brötchen. Sie finden dort etwas Wärme und Zusammenhalt in der Fremde.

Söhne an der Front – Angehörige verloren: Flüchtlinge aus der Ukraine vergießen viele Tränen

Begegnung mit Betroffenen des Krieges: Ukrainerinnen und Ukrainer treffen sich jeden zweiten Sonnabend zum Frühstück in Salzwedel.

Salzwedel. - Sie haben Angehörige verloren, ihre Söhne kämpfen gerade jetzt an der Front, ihre Häuser wurden zerbombt. Mit Menschen am Tisch zu sitzen, die allesamt große Verluste erlitten haben in diesem Krieg, lässt das Geschehen sehr viel näher rücken, als darüber in den Nachrichten zu hören. Das zeigt ein Besuch beim Frühstück in der Diakonie vor einigen Tagen.