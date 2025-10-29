Vom Prototyp zur Raumfahrt: Das Start-up „Citec 3D“ aus Barleben will mit additiver Fertigung die Industrie revolutionieren. Was genau dahinter steckt.

Peter Böttner ist einer von zwei Gründern, die das High-Tec-Unternehmen "Citec 3D" in Barleben aus der Taufe gehoben haben.

Barleben - In der Werkhalle des Start-up-Unternehmens „Citec 3D“ im Technologiepark Ostfalen (TPO) in Barleben geht es gemächlich zu. Die beiden Gründer Martin Pagel und Peter Böttner führen durch ihre Firma, während sich ein weiterer Angestellter hin und wieder blicken lässt. Dass hier erst im Mai ein neues Kapital der sogenannten additiven Fertigung, also der schichtweisen Herstellung dreidimensionaler Objekte, aufgeschlagen wurde, lässt sich erst auf den zweiten Blick entdecken.