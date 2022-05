Raubserie in Magdeburg: Amtsgericht verurteilt 17-Jährigen zu Bewährungsstrafe

Eine Raubserie sorgte in Magdeburg für Schlagzeilen. Jetzt hat das Jugendschöffengericht am Amtsgericht einen 17-Jährigen wegen schwerer räuberischer Erpressung verurteilt.

Magdeburg - Wegen schwerer räuberischer Erpressung in drei Fällen ist ein 17-Jähriger am Donnerstag, 12. Mai 2022, zu einer Jugendstrafe verurteilt worden. Eine Raubserie, in der Jugendliche von Jugendlichen überfallen worden waren, hatte in Magdeburg für Schlagzeilen gesorgt. Anfang 2022 hatte die Polizei den nun verurteilten 17-Jährigen als Tatverdächtigen ermittelt.